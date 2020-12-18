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- 18 Ara 2020 - 19:28 G: 18 Ara 2020 - 19:29

Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Merkez Mahallesi Kıryokuşu Sokak'taki bir gecekonduda soba bacasından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sakinlerini ve kümes hayvanlarını tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

18 Ara 2020 - 19:28 AA İstanbul- Gündem

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