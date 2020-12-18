18 Ara 2020 - 19:28 Güncelleme: 18 Ara 2020 - 19:29
Eyüpsultan'da gecekondu yangını
Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Merkez Mahallesi Kıryokuşu Sokak'taki bir gecekonduda soba bacasından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sakinlerini ve kümes hayvanlarını tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.