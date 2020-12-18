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- 18 Ara 2020 - 20:31 G: 18 Ara 2020 - 20:55

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu Mustafa Şentop başkanlığında sürüyor

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında sürüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında sürüyor.

18 Ara 2020 - 20:31 AA Ankara- Siyaset

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