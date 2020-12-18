Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2 bin 253 işçinin maaşlarında yüzde 17 ila yüzde 22 artış yapılacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ile Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Kaplan arasında imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2 bin 253 işçinin maaşlarında yüzde 17 ila yüzde 22 artış yapılacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ile Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Kaplan arasında imzalandı.



Törende konuşan Kaplan, sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Maaşların artmasının yanı sıra yapılan sözleşmelerin adaletli oluşu, bizi ve üyelerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yaptığımız bu sözleşmelerle üyelerimizin maaşlarında birinci yıl ortalama yüzde 17 ile yüzde 22 arasında artış yapılmış olup, ikinci ve üçüncü yıllarda ise yıllık enflasyon oranlarında yevmiyeleri, sosyal kalemler ve yılda bir kez ödenenler de dahil olmak üzere artış yapılacaktır." ifadelerini kullandı.