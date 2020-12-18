Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Ara 2020 - 20:51 G: 18 Ara 2020 - 20:52

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hareketlilik gözlendi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hareketlilik gözlendi. Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hareketlilik gözlendi. Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanan yerler arasındaydı. Ayrıca, Kurtköy ve Çamlıca gişeleri ile TEM otoyolu ve D-100 karayolunda şehir dışına çıkanlar trafik akışında yoğunluğa neden oldu.

18 Ara 2020 - 20:51 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak mask
Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi mask
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi
Masterchef'te İlk Kez Görülen Büyük İfşa Şoku! Eski Şampiyon Cemre Söyledi, Yeni Şampiyon Meğer O Olacakmış! "Çok Yakışacak..." mask
Masterchef'te İlk Kez Görülen Büyük İfşa Şoku! Eski Şampiyon Cemre Söyledi, Yeni Şampiyon Meğer O Olacakmış! "Çok Yakışacak..."
Eyüpsultan'da gecekondu yangını mask
Eyüpsultan'da gecekondu yangını
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi mask
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL