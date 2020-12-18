İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hareketlilik gözlendi. Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hareketlilik gözlendi. Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanan yerler arasındaydı. Ayrıca, Kurtköy ve Çamlıca gişeleri ile TEM otoyolu ve D-100 karayolunda şehir dışına çıkanlar trafik akışında yoğunluğa neden oldu.