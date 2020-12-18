Futbol: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Galatasaray: 1

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi.



46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yapılan santranın ardından soldan atağa katılan Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0.



49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.



57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.