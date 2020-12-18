Futbol: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Galatasaray: 1
Fatih Karagümrük: 2 Galatasaray: 1
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi.
46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yapılan santranın ardından soldan atağa katılan Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0.
49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.
57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.