Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı
Açılışa Katar Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahd da katıldı
Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden biri olan er-Rayyan Stadyumu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımı ile açıldı. Katar'ın Milli Günü kutlamaları ile eş zamanlı yapılan açılış, stadyumda Katar Emir Kupası karşılaşması As-Sadd ile El-Arabi takımları arasındaki final maçının oynanması ile gerçekleştirildi.
Katar Emiri Al Sani tarafından gerçekleştirilen açılışa aynı zamanda, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahd da katıldı. Tören, stadyumun tribünlerinde oturan 20 bin seyirci ile yeni tip Kovid-19 krizinden bu yana en kalabalık ortak aktivite olarak kayda geçti.
Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.