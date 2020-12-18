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- 18 Ara 2020 - 23:51 G: 18 Ara 2020 - 23:58

Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, peygamber soyundan geldikleri söyleyen F.C, D.C, Y.C ve S.C'nin, evinde ve kendisinde büyü olduğu iddiasıyla bir kişinin 13 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını aldıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C, D.C, Y.C ve S.C. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

18 Ara 2020 - 23:51 AA - Gündem

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