Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.
Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, peygamber soyundan geldikleri söyleyen F.C, D.C, Y.C ve S.C'nin, evinde ve kendisinde büyü olduğu iddiasıyla bir kişinin 13 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını aldıklarını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C, D.C, Y.C ve S.C. nöbetçi mahkemece tutuklandı.
18 Ara 2020 - 23:51 AA - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.