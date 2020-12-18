Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
"Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün durum değerlendirmesi yaptıkları 5 ilde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün durum değerlendirmesi yaptıkları 5 ilde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya ve Trabzon'un valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile çevrim içi görüşerek durum değerlendirmesine devam ettiklerini belirtti. Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli'nin mercek altında olduğunu, günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini aktaran Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.