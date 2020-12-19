Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı.
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kontrol noktasında görevli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Hamdi B'nin kullandığı 06 BZA 605 plakalı otomobil, polis memuru Turgut Abay'a çarparak kaçtı. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Abay'ın ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Hamdi B. ile araçta bulunan şüpheli, aracı Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne bırakarak kaçtı. Sürücü ve yanındaki zanlı kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
19 Ara 2020 - 00:05 AA - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.