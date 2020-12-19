19 Ara 2020 - 00:26 Güncelleme: 19 Ara 2020 - 00:27
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Sivas’ta 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sivas’ta 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı. Polis ekipleri, uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.