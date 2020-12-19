Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti
Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti.
STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu. Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu. Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren döviz ve pankartlar dikkati çekmişti.
19 Ara 2020 - 00:27 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.