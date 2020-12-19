Hatay'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı
Hatay'da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.
Hatay'da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) döneminde sokak kısıtlamaları nedeniyle aç kalan hayvanlar için harekete geçti.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimince, jandarma sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarının durumu gözlemlendi. Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.