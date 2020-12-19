Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
Diyarbakır'da Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikkeyi satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Diyarbakır'da Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikkeyi satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarı çalışmalarda Çınar ilçesinde ikamet eden şüphelilerin ellerindeki çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde etti. Şüpheliler, ilçede tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Zanlıların üstünde ve araçlarında yapılan aramada, Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikke ele geçirildi. Muhafaza altına alınan sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
19 Ara 2020 - 11:43 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.