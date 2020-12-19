Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Ara 2020 - 15:48 G: 19 Ara 2020 - 15:56

Kefaret Dizisinin Zeynep’i Nurgül Yeşilçay Yaşıyla Olay Oldu! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Nurgül Yeşilçay…

Kefaret dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide Zeynep Gökmen Çınarlı karakterine hayat veriyor. Bunun yanı sıra adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncunun başarılı kariyeri ise hayranlarının gözünden kaçmıyor. Kefaret dizisinde son derece başarılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay’ın kaç yaşında olduğu ise son zamanlarda arama motorlarında en sık aranan konular arasında yer aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kefaret Dizisinin Zeynep’i Nurgül Yeşilçay Yaşıyla Olay Oldu! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Nurgül Yeşilçay… Nurgül Yeşilçay hakkında merak edilen konular arasında, “Nurgül Yeşilçay kaç yaşında?” sorusu yer aldı. Milyonlarca kişi bu sorunun cevabını aramaya başladı. Söz konusu haberin ardından Nurgül Yeşilçay hakkında merak edilen tüm detaylar haberde yer aldı. Son zamanların gözde isimlerinden birisi olan Nurgül Yeşilçay’ın hayran kitlesi ünlü oyuncu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girdi.

Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, bugüne kadar yer aldığı birçok projede son derece başarılı sonuçlar elde ederek, adını televizyon tarihinin zirvesine yazdırdı. Kefaret dizisinde ki başarılı performansı ile zirvede kalmaya devam eden oyuncunun kaç yaşında olduğu ise merak edilen konula arasında yerini aldı. Başarılarıyla hayranlarını etkileyen oyuncunun hayatı hakkında detaylı bir bilgi paylaşımı yapıldı.

19 Ara 2020 - 15:48 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak… mask
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak…
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız! mask
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız!
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız! mask
Kayıp Kaçaklar Bulundu! Telefonlara Bile Bakmayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri Şok Üstüne Şok Geçirtiyor! Durun, Bu Ne Hız!
Ayrılık “Hadise’si” Sadece 5 Gün Sürdü! Kaan Yıldırım Resmen Kapısını Aşındırdı! Ellerinde Çiçekler, Hadise’nin Kapısında… mask
Ayrılık “Hadise’si” Sadece 5 Gün Sürdü! Kaan Yıldırım Resmen Kapısını Aşındırdı! Ellerinde Çiçekler, Hadise’nin Kapısında…
Seren Serengil’in Kerem Tunçeri İtirafı Magazin Dünyasını Alt Üst Etti! Kerem Sadakatsizlik Yapmaz! Ama Ondan Ayrılma Nedenim Başka Biri… mask
Seren Serengil’in Kerem Tunçeri İtirafı Magazin Dünyasını Alt Üst Etti! Kerem Sadakatsizlik Yapmaz! Ama Ondan Ayrılma Nedenim Başka Biri…
Coşkun Sabah Verdi Veriştirdi: Gelenek Göreneklerim Var! İzmirli, Aydınlı, Manisalı Bunun Üstünde Düşünmeyebilir! Bu Sözler Çok Su Kaldırır! mask
Coşkun Sabah Verdi Veriştirdi: Gelenek Göreneklerim Var! İzmirli, Aydınlı, Manisalı Bunun Üstünde Düşünmeyebilir! Bu Sözler Çok Su Kaldırır!
Onur Saylak – Gözde Yılmaz Çifti Herkesi Ters Köşe Yaptı! Sessiz Sedasız İşi Bitirmişler! Herkes Ne Zaman Diye Sorarken Meğer Onlar Çoktan… mask
Onur Saylak – Gözde Yılmaz Çifti Herkesi Ters Köşe Yaptı! Sessiz Sedasız İşi Bitirmişler! Herkes Ne Zaman Diye Sorarken Meğer Onlar Çoktan…
Defne Samyeli’nin Küçük Kızının Hali Görenleri Şaşırttı: Ne Yaptın Sen Derin, Ailen Ne Der? Bu Kız Nasıl 17 Yaşında! mask
Defne Samyeli’nin Küçük Kızının Hali Görenleri Şaşırttı: Ne Yaptın Sen Derin, Ailen Ne Der? Bu Kız Nasıl 17 Yaşında!
Survivor Mert Öcal Tüm Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Üstsüz Pozu Ortaya Çıktı, Yüzbinlerce Gündem Oluşturdu... mask
Survivor Mert Öcal Tüm Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Üstsüz Pozu Ortaya Çıktı, Yüzbinlerce Gündem Oluşturdu...
Kuruluş Osman'ın Yıldızı Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Herkes Ayakta Alkışladı! "Helal Olsun Sana Burak Özçivit" mask
Kuruluş Osman'ın Yıldızı Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Herkes Ayakta Alkışladı! "Helal Olsun Sana Burak Özçivit"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye Sert Tepki! mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye Sert Tepki!
Ankara Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak… mask
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak…
Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor mask
Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı mask
Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı
Kovid-19 karantinasındaki engelli Yağmur'a doğum günü sürprizi mask
Kovid-19 karantinasındaki engelli Yağmur'a doğum günü sürprizi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL