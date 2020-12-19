Fetihder'den İdlib'deki yetimlere kış yardımı

Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan sığınmacı kamplarındaki yetimlere, topladıkları 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı. Fetihder, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik başlattığı kış kampanyası kapsamında ilk etapta 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini İdlib'e ulaştırdı.

Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan sığınmacı kamplarındaki yetimlere, topladıkları 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı. Fetihder, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik başlattığı kış kampanyası kapsamında ilk etapta 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini İdlib'e ulaştırdı.