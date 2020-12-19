Fetihder'den İdlib'deki yetimlere kış yardımı
Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan sığınmacı kamplarındaki yetimlere, topladıkları 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı.
Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan sığınmacı kamplarındaki yetimlere, topladıkları 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı. Fetihder, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik başlattığı kış kampanyası kapsamında ilk etapta 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini İdlib'e ulaştırdı.
Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan sığınmacı kamplarındaki yetimlere, topladıkları 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı. Fetihder, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik başlattığı kış kampanyası kapsamında ilk etapta 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini İdlib'e ulaştırdı.
19 Ara 2020 - 16:49 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.