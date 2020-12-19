Arka Sokaklar Mesut Komiser Ayrılıyor Mu? Şevket Çoruh Diziden Ayrıldı Mı? 15 sezondur yüksek reytinglerle ekrana gelmeye devam eden dizinin önemli karakterlerinden olan Mesut Komiserin ayrılık iddiaları izleyenleri de üzdü. Ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterin son bölümde uzaklara gitmesi ile gündeme gelen ayrılık haberleri ile ilgili yapım şirketi açıklama yaptı. Yapım şirketinin açıklaması üzerine dizinin sevenleri rahatladı.

Sosyal Medya Mesut Komiser Diziden Ayrılıyor İddiası İle Çalkalandı



Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Şevket Çoruh’un canlandırdığı Mesut Komiser karakterinin mektup bırakarak gitmesi, sosyal medyada Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Dizinin takipçisi olan birçok kullanıcı konu ile ilgili yorumda bulundu. Sosyal medyada gündem haline gelen tartışmalardan sonra izleyiciler oyuncunun yapımdan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı.