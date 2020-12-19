O Ses Türkiye Başlıyor! Start Verildi! Tarih Belli Jüri Belli! Ama Hadise... 9 sezondur izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye’nin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Son derece başarılı bir yarışma programı olan O Ses Türkiye, yayın hayatından bu yana izleyici kitlesinin tüm dikkatini üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra, milyonlarca kişi yarışma programının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor ve başlaması için geri sayım yapıyordu. Sonunda müjdeli haber geldi!

Milyonlarca kişinin yayınlanmasını beklediği O Ses Türkiye için tarih verildi. Yarışmanın jürileri de belli oldu. Fakat o isim hakkında ortaya atılan iddialar herkesi büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. 2020’nin Ekim ayında yayınlanması beklenen fakat Masterchef Türkiye 2020 programının son derece başarılı reytingler elde etmesi ve Covid-19 nedeniyle ileri bir tarihe atılan O Ses Türkiye’nin ne zaman yayınlanacağı nihayet belli oldu.



Yarışma programının jüri koltuğunda oturacak olan ünlü isim belli oldu. Bunun yanı sıra Hadise hakkında ortaya atılan iddialar programın yayınlanmasını bekleyen izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Söz konusu iddianın ardından milyonlarca kişi ne olduğunu merak etmeye başladı.