Masterchef Türkiye O Ses Türkiye’nin Önünü Kesti! Acun Yine Zekasını Konuşturdu! Herkes Şaştı Kaldı…

4 sezondur izleyici kitlesi ile buluşan Masterchef Türkiye, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son derece başarılı bir yayın hayatı olan programın reytingleri ise oldukça yüksek geliyor. Final için geri sayım yapan Masterchef Türkiye’nin ne zaman final yapacağı ise merak edilen konular arasında yerini aldı. Bunun yanı sıra Masterchef’in final yapmasının ardından O Ses Türkiye’nin başlayacağı düşünülüyordu. Milyonlarca izleyici kitlesi son derece başarılı olan iki program arasında tercih yapamıyor ve her ikisinin de yayın hayatına devam etmesini, final yapmamasını temenni ediyor.