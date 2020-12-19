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- 19 Ara 2020 - 16:52 G: 19 Ara 2020 - 17:00

Masterchef Türkiye O Ses Türkiye’nin Önünü Kesti! Acun Yine Zekasını Konuşturdu! Herkes Şaştı Kaldı…

TV8 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Masterchef Türkiye ve O Ses Türkiye, geniş kitlelere hitap ederek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye yayın hayatına devam ederken, O Ses Türkiye’nin neden yayınlanmadığı herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Acun Ilıcalı konu hakkında öyle bir değişiklik yapmış ki, görenler şaştı kaldı. İzleyici kitlesi Acun Ilıcalı’nın ne yaptığını merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

4 sezondur izleyici kitlesi ile buluşan Masterchef Türkiye, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son derece başarılı bir yayın hayatı olan programın reytingleri ise oldukça yüksek geliyor. Final için geri sayım yapan Masterchef Türkiye’nin ne zaman final yapacağı ise merak edilen konular arasında yerini aldı. Bunun yanı sıra Masterchef’in final yapmasının ardından O Ses Türkiye’nin başlayacağı düşünülüyordu. Milyonlarca izleyici kitlesi son derece başarılı olan iki program arasında tercih yapamıyor ve her ikisinin de yayın hayatına devam etmesini, final yapmamasını temenni ediyor.

19 Ara 2020 - 16:52 Ankara- Yaşam

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