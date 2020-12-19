Kırmızı Oda Esra Kim? Elif Ceren Balıkçı Kimdir? Kaç Yaşında?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda her hafta konuk oyuncularının başarısı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından ekrana uyarlanan yapımda, gerçek yaşam hikayeleri anlatılıyor.
Kırmızı Oda Esra Kim? Elif Ceren Balıkçı Kimdir Kaç Yaşında? Bir kliniğe gelen hastaların yaşam hikayelerinin ekrana geldiği dizide, her hafta yapıma konuk oyuncu olarak katılan ünlü isimler hastaları canlandırıyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ise Esra karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı başarılı performansı ile dikkat çekti.
Kırmızı Oda Esra’nın Gerçek Hikayesi Nedir?
Elif Ceren Balıkçı’nın Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde canlandırdığı Esra karakterinin gerçek hikayesi de merak edildi. Dizinin son bölümünde kliniğe gelen hastalardan biri olan Esra’nın yaşam hikayesi merak edildi.
19 Ara 2020 - 16:54 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.