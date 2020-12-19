Kırmızı Oda Esra Kim? Elif Ceren Balıkçı Kimdir Kaç Yaşında? Bir kliniğe gelen hastaların yaşam hikayelerinin ekrana geldiği dizide, her hafta yapıma konuk oyuncu olarak katılan ünlü isimler hastaları canlandırıyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ise Esra karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı başarılı performansı ile dikkat çekti.

Kırmızı Oda Esra’nın Gerçek Hikayesi Nedir?



Elif Ceren Balıkçı’nın Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde canlandırdığı Esra karakterinin gerçek hikayesi de merak edildi. Dizinin son bölümünde kliniğe gelen hastalardan biri olan Esra’nın yaşam hikayesi merak edildi.