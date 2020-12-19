Tek Yumurta İkizi Nasıl Olur? Tek Yumurta Çift Yumurta İkizi Farkları Nelerdir? Tek yumurta ikizleri ile çift yumurta ikizleri arasındaki farklılıklar insanlar tarafından sürekli araştırılmaya devama ediyor. En belirgin farklılık tek yumurta ikizlerinin tıpa tıp aynı ancak çift yumurta ikizlerinin birbirlerinden farklı olması olarak bilinse de aralarında birçok fark bulunmaktadır.

Tek yumurta ikizleri her zaman aynı cinsiyete sahip olurken, çift yumurta ikizleri ise farklı cinsiyetlere sahip olabilirler. Tek yumurta ikizlerinde tek zigot meydana gelir, çift yumurta ikizlerinde ise iki zigot meydana gelmektedir. Her ikiz türünde de göbek bağı bulunmaktadır. Çift yumurta ikizlerinde ayrı ayrı plasenta ve su kesesi varken bu durum tek yumurta ikizlerinde farklılık göstermektedir. Tek yumurta ikizlerinde döllenmenin gerçekleştiği zamana göre plasentalarının ve su keselerinin ayrılıp ayrılmayacağı durumu farklılık göstermektedir. Döllenmenin 1 ile 4 arasında gerçekleştiği durumlarda ikizlerin ayrı su keseleri ve plasentaları olabilir. Ancak 4 ile 8 gün arası döllenmelerde su kesesi ve plasenta ortaktır.