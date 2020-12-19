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- 19 Ara 2020 - 17:13 G: 19 Ara 2020 - 17:22

Domuz Eti Neden Haram Kılınmıştır? Domuz Eti Haram Kılınmasının Sebebi Nedir?

İslam dininde domuz etinin yasak olması oldukça sık gündeme gelen ve en fazla bilinen yasaklardan biridir. İslam coğrafyalarında çoğunlukla satışı gerçekleşmeyen domuz etinin neden yasak olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Domuz etinin hangi sebeplerle yasaklandığı Müslümanlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri olmakla beraber Kuran-i Kerim’de bununla ilgili birçok ayet bulunmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Domuz Eti Neden Haram Kılınmıştır? Domuz Eti Haram Kılınmasının Sebebi Nedir? İslam dininde birçok hayvanın etinin tüketilmesi serbest bırakılmışken, domuz etinin yenmesi ise yasaklanmıştır. Hayvan etinin yenmesini meşru kılan dini bayramlar bile bulunmaktadır. Bununla beraber domuz eti yemek ise büyük günahlar arasında yer alır. Müslümanlar İslam dininde bazı hayvanların etini yemek serbestken bazılarının neden yasak olduğunu merak ediyor. Kuran-i Kerim’de de yasak olduğuna dair birçok ayetin bulunduğu domuz etinin neden günah sayıldığı, haram kılındığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

İslam Dininde Domuz Eti Yenmesi Neden Yasaklanmıştır?

İslam dininin çok yaygın olmadığı Amerika ve Avrupa ülkelerinde en çok tüketilen gıdalardan biri olan domuz eti, Müslüman toplumlarda ise genelde bulunmaz. İslam dinine göre domuz eti yemek haram kılınmıştır. Birçok hayvan etinin yenmesi hatta Allah’a kurban edilmesi serbest iken domuz etinin neden yasak ve günah olduğu ise merak edilmektedir.

19 Ara 2020 - 17:13 - Yaşam

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