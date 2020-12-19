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- 19 Ara 2020 - 17:25 G: 19 Ara 2020 - 19:04

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik hakim

Başkent Ankara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Başkent Ankara, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

19 Ara 2020 - 17:25 AA Ankara- Gündem

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