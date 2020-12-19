Fenerbahçe kan kaybetmeye devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. 47. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Thiam'ın pasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı. 53. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti. 57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top dışarı çıktı. 60. dakikada Novak'ın ceza sahasına ortasında altıpas üzerindeki Cisse'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 62. dakikada Pelkas'ın uzak mesafeden çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kontrol etti. 69. dakikada ceza sahasındaki Olkowski'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top üstten auta çıktı. 71. dakikada sol kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına ortasında Kemal Ademi, topu göğsüyle yumuşatarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90+5. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Kenan Özer, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-1 Gaziantep FK, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.