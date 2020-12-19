Şişli'de şüpheli ölüm
Şişli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu.
Şişli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, senarist ve yapımcı olduğu öğrenilen Alper Alpözgen (42), dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Alpözgen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek başka bir odaya geçti.
Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odaya girdiğinde Alper Alpözgen'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Alpözgen'in arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.