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- 19 Ara 2020 - 21:47 G: 19 Ara 2020 - 21:48

Şişli'de şüpheli ölüm

Şişli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Şişli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, senarist ve yapımcı olduğu öğrenilen Alper Alpözgen (42), dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Alpözgen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek başka bir odaya geçti.

Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odaya girdiğinde Alper Alpözgen'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Alpözgen'in arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

19 Ara 2020 - 21:47 AA İstanbul- Gündem

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