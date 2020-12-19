19 Ara 2020 - 21:55 Güncelleme: 19 Ara 2020 - 22:21
Ankara'da sokağa çıkma tasağı devam ediyor! Her yer sakin
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri kontroller gerçekleştirdi.
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri kontroller gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.