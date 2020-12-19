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- 19 Ara 2020 - 21:55 G: 19 Ara 2020 - 22:21

Ankara'da sokağa çıkma tasağı devam ediyor! Her yer sakin

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri kontroller gerçekleştirdi.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri kontroller gerçekleştirdi.

# ankara

19 Ara 2020 - 21:55 AA Ankara- Gündem

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