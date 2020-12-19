Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, 38 ADM 611 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra kıstırılan otomobildeki K.P, D.P, K.A. ve M.B. gözaltına alındı. Otomobildeki aramada bir miktar sentetik esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Sorgulanmak üzere sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülen şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira da para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.