Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, 38 ADM 611 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra kıstırılan otomobildeki K.P, D.P, K.A. ve M.B. gözaltına alındı. Otomobildeki aramada bir miktar sentetik esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Sorgulanmak üzere sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülen şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira da para cezası kesildi.