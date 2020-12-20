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- 20 Ara 2020 - 09:39 G: 20 Ara 2020 - 10:01

Ankara Altındağ Belediyesi’nden taksici esnafına destek...

İskitler'deki Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Atölyesi'ne; Cuma, Cumartesi ve Pazar günü taksimetre ayarı için gelen taksiler dezenfekte edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü, İskitler'deki Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Atölyesi’ne gelen tüm taksicilere destek olundu. Taksimetre ayarı yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturan taksici esnafına çay, çorba, su ve maske dağıtıldı. Ayrıca tüm taksiler ücretsiz dezenfekte edildi. Gece boyu görevde olan ve taksici esnafının isteklerini karşılayan Altındağ Belediyesi ekipleri, şoför esnafından tam not aldı.

“DAİMA YANLARINDAYIZ”

Koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun bir biçimde çalışan bir meslek kolunun da taksicilik olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Her gün binlerce vatandaşımız evinden işine gidiyor, işinden evine dönüyor, hayatın gereklerini yerine getiriyor, ulaşım araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Taksiler de en çok kullanılan ulaşım araçlarından... Daima yanlarındayız...” dedi. Bu zamana kadar yaklaşık 20 bin taksinin dezenfekte edildiğini hatırlatan Başkan Balcı “Gece boyu, soğuk havada beklemek zorunda olan şoför kardeşlerimizi burada yalnız bırakamazdık. Hem içleri ısınsın hem de beklerken araçları dezenfekte olsun istedik. Allah hepsine hayırlı ve bol kazançlar versin inşallah...” ifadelerini kullandı.

20 Ara 2020 - 09:39 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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