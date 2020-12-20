Hakkari'de kısıtlamaya rağmen sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı
Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan hayvanların bulunduğu alanlara mama bırakıldı.
Hakkari'de, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan hayvanların bulunduğu alanlara mama bırakıldı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için önlem aldı. Ekipler, kente 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca kara yolunda hayvanların barınma alanlarına mama bıraktı. Kentin birçok noktasına da sokakta yaşaya hayvanlar için yiyecek bırakan ekipler, yeni doğum yapan bir köpeğe tıbbi müdahalede bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.