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- 20 Ara 2020 - 14:47 G: 20 Ara 2020 - 14:48

Samsun'da hastanede psikolojik tedavi gören kadın aynı odada kaldığı kadını öldürdü

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören kadın, aynı odada kaldığı kadını öldürdü.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören kadın, aynı odada kaldığı kadını öldürdü. Alınan bilgiye göre, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde iki aydır bipolar bozukluk teşhisiyle tedavi gören A.K. (28), kaldığı aynı odada şizofreni teşhisiyle bir yıldır yatarak tedavi gören Nadiye Yıldız'ı (46) sabaha karşı yastıkla boğdu. A.K'nin, katta görevli temizlik personeline Yıldız'ı boğduğunu söylemesi üzerine odaya giden sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. A.K, başka bir odada gözetim altına alındı. Olay yerine giden polis ekiplerine ifade veren A.K'nin Yıldız'ı kendisini öldürebileceğini düşünerek uyuduğu esnada yastıkla boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

20 Ara 2020 - 14:47 AA Samsun- Gündem

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