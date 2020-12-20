AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı
TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balık, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Hastalık süresince izolasyon ve tedavisine evde devam edeceğini açıklayan Balık, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şuan iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
20 Ara 2020 - 14:51 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.