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- 20 Ara 2020 - 14:54 G: 20 Ara 2020 - 14:56

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ile Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ile Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, 19 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

20 Ara 2020 - 14:54 AA Bitlis- Gündem

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