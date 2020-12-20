Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ile Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.
Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ile Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine, 19 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.