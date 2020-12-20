Belediyenin maskot kedisi personelin neşe kaynağı oldu
Bakımı ve tedavisi yapılan kedi, çalışanların ve belediye binasına gelen vatandaşların neşe kaynağı oldu.
Mersin'de sığındığı belediye binasının maskotu haline gelen sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir ay önce belediye binasına gelen sokak kedisine belediye çalışanları sahip çıktı. Bakımı ve tedavisi yapılan kedi, çalışanların ve belediye binasına gelen vatandaşların neşe kaynağı oldu. Boynuna takılan yaka kartıyla dikkati çeken kedi, vatandaşlarla asansöre binerek katlarda gezinebiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kedinin personel ve vatandaşlara moral kaynağı olduğunu ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.