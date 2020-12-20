Belediyenin maskot kedisi personelin neşe kaynağı oldu

Mersin'de sığındığı belediye binasının maskotu haline gelen sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir ay önce belediye binasına gelen sokak kedisine belediye çalışanları sahip çıktı. Bakımı ve tedavisi yapılan kedi, çalışanların ve belediye binasına gelen vatandaşların neşe kaynağı oldu. Boynuna takılan yaka kartıyla dikkati çeken kedi, vatandaşlarla asansöre binerek katlarda gezinebiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kedinin personel ve vatandaşlara moral kaynağı olduğunu ifade etti.