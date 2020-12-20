20 Ara 2020 - 14:58 Güncelleme: 20 Ara 2020 - 14:59
Antalya'da restoranın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restoranın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restoranın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cumhuriyet Caddesi'nde Attalos Meydanı'na bakan iki katlı restoranın çatısında tadilat çalışması sırasında klima motorundan kaynaklanan yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çatı katında hasara neden olan yangın, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.