20 Ara 2020 - 18:44 Güncelleme: 20 Ara 2020 - 18:45
Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Osman Kara yönetimindeki 33 AUD 87 plakalı limon yüklü kamyonet, Merkez Mahallesi'nde park halindeki 26 B 8513 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.