Kastamonu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Dereköy köyü Kızılcaelma Mahallesi'nde Fettih Tekeci'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.