Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Ara 2020 - 18:51 G: 20 Ara 2020 - 18:52

Kastamonu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Dereköy köyü Kızılcaelma Mahallesi'nde Fettih Tekeci'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

20 Ara 2020 - 18:51 AA Kastamonu- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı mask
Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti mask
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü mask
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü
Bakan Koca "İhmal kabul edilemez !" mask
Bakan Koca "İhmal kabul edilemez !"
Masterchef Barbaros'u Değil Evrim, Mehmet Şef Bile Kurtaramadı! Bütün Şefler Çileden Çıktı! Söyledikleri Her Söz Eleştiri Yedi... mask
Masterchef Barbaros'u Değil Evrim, Mehmet Şef Bile Kurtaramadı! Bütün Şefler Çileden Çıktı! Söyledikleri Her Söz Eleştiri Yedi...
Ankara İlinde Elektrik Faturası Ödenmezse Ne Zaman Kesilir? mask
Ankara İlinde Elektrik Faturası Ödenmezse Ne Zaman Kesilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL