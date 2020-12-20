20 Ara 2020 - 18:51 Güncelleme: 20 Ara 2020 - 18:52
Kastamonu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Dereköy köyü Kızılcaelma Mahallesi'nde Fettih Tekeci'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.