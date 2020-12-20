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- 20 Ara 2020 - 18:57 G: 20 Ara 2020 - 18:58

Almanya, bazı DEAŞ üyelerinin eş ve çocuklarını ülkeye geri getirdi

Almanya hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye ve Irak'a giden teröristlerin eş ve çocuklarından oluşan 15 kişiyi dün ülkeye geri getirdi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Almanya hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye ve Irak'a giden teröristlerin eş ve çocuklarından oluşan 15 kişiyi dün ülkeye geri getirdi. Dışişleri Bakanlığı, 3 kadın ve 12 çocuğun Almanya'ya döndüklerini doğruladı.

Almanya hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye ve Irak'a giden teröristlerin eş ve çocuklarından oluşan 15 kişiyi dün ülkeye geri getirdi. Dışişleri Bakanlığı, 3 kadın ve 12 çocuğun Almanya'ya döndüklerini doğruladı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplardan 12 çocuk ve 3 anneyi geri getirebildiğimiz için çok rahatladım. Özellikle öksüzler ve hastalığı olan çocuklar ele alındığında bunlar insani vakalardır. Noel'den kısa bir süre önce bu iyi haber, başka durumlarda da geri dönüşü mümkün kılabileceğimize güvenmemizi sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

20 Ara 2020 - 18:57 AA - Dünya

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