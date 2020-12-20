Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Ara 2020 - 18:59 G: 20 Ara 2020 - 19:00

KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu

Kurultay'da divan başkanı Zorlu Töre, tek aday olan Ersan Saner'in UBP Genel Başkanı olduğunu ilan etti.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı oldu. UBP'nin 12. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştirdi. Kurultayda tek aday olan Başbakan ve UBP Genel Başkan Vekili Saner, UBP Genel Başkanı oldu. Kurultay'da divan başkanı Zorlu Töre, tek aday olan Ersan Saner'in UBP Genel Başkanı olduğunu ilan etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, şahsına gösterilen güven ve verilen destek için teşekkür etti.

Saner, "Biz çok ama çok büyük bir aileyiz. Sevdamız birdir, yolumuz ulvidir, hedefimiz aynıdır, bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlığında olanlarız, Türk milletinin kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyanlarız. Bizler, Türkiye'yi Anavatan bilen, Türkiye'nin bizler için öneminin bilincinde olan, Türkiye ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimizi geliştirmeyi görev sayanlarız." dedi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınını atlatabilmek için tüm dünyada aşı uygulanması sürecine geçilmek üzere olduğunu kaydeden Saner, Anavatan Türkiye'nin büyük desteği ve KKTC'ye sağlayacağı 300 bin aşı ile en kısa zamanda bu sürece dahil olacaklarını söyledi.

- " Ankara'dan destek isteyeceğim"

Saner, yakın zamanda bir Ankara ziyareti olacağına işaret ederek, "Ankara'dan hem oluşan bütçe açığımız hem de sektörlerimizin ayakta kalması, sıkıntılarının aşılması ve altyapı çalışmalarımızın tamamlanabilmesi, salgın sonrası döneme hazırlanabilmemiz için destek isteyeceğim. Bir kere şunu belirtmek isterim ki Anavatan Türkiye'nin yardım ve desteği olmadan bu krizi atlatmamız mümkün değildir. İyi ki Anavatanımız vardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a bir kez daha buradan, KKTC'nin sorunlarının aşılması için gösterdikleri anlayış ve destekleri için yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KKTC'de Saner'in Başbakanı olduğu UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kısa bir süre önce kurulurken, dün Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu aldı.

20 Ara 2020 - 18:59 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı mask
Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu mask
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu
Almanya, bazı DEAŞ üyelerinin eş ve çocuklarını ülkeye geri getirdi mask
Almanya, bazı DEAŞ üyelerinin eş ve çocuklarını ülkeye geri getirdi
Kastamonu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi mask
Kastamonu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı mask
Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti mask
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL