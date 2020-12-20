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- 20 Ara 2020 - 19:00 G: 20 Ara 2020 - 19:01

Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen kedi tedaviye alındı. Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü. Veterinerdeki muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu için ayağının 6 yerinden kırıldığı belirlenen kedi, Gökova Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Defne Bardakçı, Datça'da böyle bir olay yaşamalarının kendilerini çok üzdüğünü, ameliyatla ayağındaki saçmalar çıkarılan kedisinin iyileşmesini beklediklerini söyledi.

20 Ara 2020 - 19:00 AA - Gündem

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