Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı
Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü.
Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen kedi tedaviye alındı. Reşadiye Mahallesi'nde Defne Bardakçı (21), "Köpük" isimli kedisinin yürüyemediğini fark edince veterinere götürdü. Veterinerdeki muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu için ayağının 6 yerinden kırıldığı belirlenen kedi, Gökova Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Defne Bardakçı, Datça'da böyle bir olay yaşamalarının kendilerini çok üzdüğünü, ameliyatla ayağındaki saçmalar çıkarılan kedisinin iyileşmesini beklediklerini söyledi.
20 Ara 2020 - 19:00 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.