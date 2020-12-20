Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Ara 2020 - 19:31 G: 20 Ara 2020 - 19:32

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Başkent Berlin'de düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Almanya’da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı. Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı. Gösteriye katılan Hieko Haendel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış, özgürlük, sevgi, şeffaflık ve diyalog gibi değerler için bu yürüyüşe katıldığını belirterek, Kovid-19 kurallarını anlaşılmaz bulduğunu söyledi. Bir başka gösterici de bu eyleme katılmakla bir sinyal vermek istediğini belirterek, “Her şey kötüye gidiyor. Anayasa yürürlükten kaldırılıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Hamburg, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.

Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı. Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

20 Ara 2020 - 19:31 AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi mask
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Milan, Serie A tarihinin en erken golünün atıldığı maçta Sassuolo'yu 2-1 yendi mask
Milan, Serie A tarihinin en erken golünün atıldığı maçta Sassuolo'yu 2-1 yendi
İş Bankası Genel Müdürü Bali: "Türkiye ekonomisinin en temel sermayesi güvendir" mask
İş Bankası Genel Müdürü Bali: "Türkiye ekonomisinin en temel sermayesi güvendir"
Muğla'da karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı mask
Muğla'da karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı
Ankara Başkentgaz Kiracı Doğalgaz Aboneliği Nasıl Yapılır? mask
Ankara Başkentgaz Kiracı Doğalgaz Aboneliği Nasıl Yapılır?
Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı mask
Datça'da havalı tüfekle vurulan kedinin ayağı 6 yerden kırıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL