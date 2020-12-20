Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Başkent Berlin'de düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı
Almanya’da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı. Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.
Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı. Gösteriye katılan Hieko Haendel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış, özgürlük, sevgi, şeffaflık ve diyalog gibi değerler için bu yürüyüşe katıldığını belirterek, Kovid-19 kurallarını anlaşılmaz bulduğunu söyledi. Bir başka gösterici de bu eyleme katılmakla bir sinyal vermek istediğini belirterek, “Her şey kötüye gidiyor. Anayasa yürürlükten kaldırılıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Hamburg, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.
Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı. Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.
20 Ara 2020 - 19:31 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.