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- 20 Ara 2020 - 21:06 G: 20 Ara 2020 - 21:07

Aydın'da arazide mangal yakan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naipli Mahallesi’nde 7 kişinin kısıtlamaya rağmen boş arazide mangal yaktığını tespit etti.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 7 kişiye para cezası verildi. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naipli Mahallesi’nde 7 kişinin kısıtlamaya rağmen boş arazide mangal yaktığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden B.E, M.E, A.M, A.B, Ç.E, S.D. ve A.T'ye toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

20 Ara 2020 - 21:06 AA - Gündem

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