Aydın'da arazide mangal yakan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naipli Mahallesi’nde 7 kişinin kısıtlamaya rağmen boş arazide mangal yaktığını tespit etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 7 kişiye para cezası verildi. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naipli Mahallesi’nde 7 kişinin kısıtlamaya rağmen boş arazide mangal yaktığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden B.E, M.E, A.M, A.B, Ç.E, S.D. ve A.T'ye toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
20 Ara 2020 - 21:06 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.