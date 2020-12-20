Bağdat-Musul demir yolunun Türkiye'ye uzatılması projesinde çalışmalar başladı
Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve Türkiye'ye kadar uzatılması projesinin başladığını duyurdu.
Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve Türkiye'ye kadar uzatılması projesinin başladığını duyurdu. Irak haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığını ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında tahrip edilen bazı köprü ve setlerin onarımına başlandığını ve bu işlemin 2 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bender, projenin asıl büyük adımını, Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nın Türkiye'ye bağlanması aşamasının oluşturduğunu dile getirdi. Bender ayrıca Irak'ın elindeki trenlerin eski olduğunu ve demir yolunun tamamlanmasının ardından yenilerinin satın alınacağı bilgisini paylaştı. Musul Valisi Necim el-Cuburi, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Musul vilayetinden Türkiye sınırına kadar modern bir demiryolu inşa edileceğini söylemişti. Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı kullanılıyor.
20 Ara 2020 - 22:27 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.