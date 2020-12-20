Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Ara 2020 - 22:27 G: 20 Ara 2020 - 22:28

Bağdat-Musul demir yolunun Türkiye'ye uzatılması projesinde çalışmalar başladı

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve Türkiye'ye kadar uzatılması projesinin başladığını duyurdu.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve Türkiye'ye kadar uzatılması projesinin başladığını duyurdu. Irak haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında tahrip edilen bazı köprü ve setlerin onarımına başlandığını ve bu işlemin 2 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bender, projenin asıl büyük adımını, Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nın Türkiye'ye bağlanması aşamasının oluşturduğunu dile getirdi. Bender ayrıca Irak'ın elindeki trenlerin eski olduğunu ve demir yolunun tamamlanmasının ardından yenilerinin satın alınacağı bilgisini paylaştı. Musul Valisi Necim el-Cuburi, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Musul vilayetinden Türkiye sınırına kadar modern bir demiryolu inşa edileceğini söylemişti. Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı kullanılıyor.

20 Ara 2020 - 22:27 AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bağdat-Musul demir yolunun Türkiye'ye uzatılması projesinde çalışmalar başladı mask
Bağdat-Musul demir yolunun Türkiye'ye uzatılması projesinde çalışmalar başladı
Masterchef'te Sezonun En Büyük İfşası Yapıldı! 20 Aralık MasterChef'te kim elenecek, kim gidecek? İşte o İsim mask
Masterchef'te Sezonun En Büyük İfşası Yapıldı! 20 Aralık MasterChef'te kim elenecek, kim gidecek? İşte o İsim
Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı mask
Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Aydın'da arazide mangal yakan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası mask
Aydın'da arazide mangal yakan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası
Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak mask
Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak
Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak mask
Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL