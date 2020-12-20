20 Ara 2020 - 22:45 Güncelleme: 20 Ara 2020 - 23:11
OGM Ormanspor- HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 85 - 101
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor ile HDI Sigorta Afyon Belediyesi takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Elmedin Kikanovic (9) rakibi ile mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor ile HDI Sigorta Afyon Belediyesi takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Elmedin Kikanovic (9) rakibi ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.