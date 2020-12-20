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20 Ara 2020 - 22:45

OGM Ormanspor- HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 85 - 101

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor ile HDI Sigorta Afyon Belediyesi takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Elmedin Kikanovic (9) rakibi ile mücadele etti.