Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Ara 2020 - 11:07 G: 21 Ara 2020 - 11:08

Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki camilerde kullanılması amacıyla 70 su deposu gönderildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki camilerde kullanılması amacıyla 70 su deposu gönderildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı her iki ilçedeki camilerin abdesthaneleri için Türkiye'den ikişer ton kapasiteli 70 çelik su deposu hayırseverlerin de desteğiyle temin edildi.

SUDKOM ekipleri, su depolarını Tel Abyad ve Rasulayn'daki camilere tek tek dağıttı.

Bölge halkı desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

21 Ara 2020 - 11:07 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Meteorolojiden uyarı geldi! 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor mask
Meteorolojiden uyarı geldi! 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
İŞKUR'un "İş'te Anne Projesi"nden 42 binden fazla kişi yararlandı mask
İŞKUR'un "İş'te Anne Projesi"nden 42 binden fazla kişi yararlandı
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi mask
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Seyit Ardıç, ORSİAD tarafından üstün hizmet ve başarı beratı ile ödüllendirildi mask
Seyit Ardıç, ORSİAD tarafından üstün hizmet ve başarı beratı ile ödüllendirildi
Mehmet Şef’i Hüngür Hüngür Ağlatan O İsmin Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Önce İfşa Oldu, Sonra Elendi! Meğer O İsim… mask
Mehmet Şef’i Hüngür Hüngür Ağlatan O İsmin Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Önce İfşa Oldu, Sonra Elendi! Meğer O İsim…
Çeyrek Altın Ne Kadar? 21 Aralık Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Düşecek Mi, Yükselecek Mi? Gram Altın Ne Kadar? mask
Çeyrek Altın Ne Kadar? 21 Aralık Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Düşecek Mi, Yükselecek Mi? Gram Altın Ne Kadar?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL