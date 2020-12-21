Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki camilerde kullanılması amacıyla 70 su deposu gönderildi.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki camilerde kullanılması amacıyla 70 su deposu gönderildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı her iki ilçedeki camilerin abdesthaneleri için Türkiye'den ikişer ton kapasiteli 70 çelik su deposu hayırseverlerin de desteğiyle temin edildi.
SUDKOM ekipleri, su depolarını Tel Abyad ve Rasulayn'daki camilere tek tek dağıttı.
Bölge halkı desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
21 Ara 2020 - 11:07 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.