Ankara Pursaklar Devlet Tiyatroları Perde Açmak İçin Gün Sayıyor

Tarihe ışık tutarak, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulacağı Selçuklu Kültür Merkezi, 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alarak kapılarını Devlet Tiyatrolarına açmaya hazırlanıyor.

Yapımında son aşamaya gelen tiyatro sahnesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile birlikte yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

‘‘Kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı’’

Desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne teşekkür eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Selçuklu Kültür Merkezimizi günümüz teknolojisine uygun hale getiriyoruz. İlçe sakinlerimizi teatral gösterilerle buluşturarak kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Bizlerde belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde ilçemizde devlet tiyatromuzu açmış olacağız" dedi.

‘‘Muazzam bir tiyatro sahnesi hazırlanıyor’’

Muazzam bir tiyatro sahnesinin hazırlandığını belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt; "Belediye yetkilileri çalışmaların hızla ilerlediğini ve kısa süre içerisinde de çalışmaların sonuçlanacağını bize bildirdiler. Bizlerde Pusaklar'da sahne almak için büyük bir heyecan içerisindeyiz. İnşallah kısa süre içerisinde ilk perdemizi açmayı planlıyoruz" dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla kültürel ve sanatsal projelerin hayat bulacağı Selçuklu Kültür Merkezi, Ankara'nın en önemli Devlet Tiyatroları merkezi olmaya aday olacak.