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- 21 Ara 2020 - 11:26 G: 21 Ara 2020 - 11:27

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi 11. Haftasında GCT Düzce Basketbol Takımı’nı evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye Basketbol Ligi 11. Haftasında GCT Düzce Basketbol Takımı’nı evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılar aldığı galibiyetle ligde 3. sıraya yükseldi.

İkinci yarıda maçı kopardılar

Maça top kayıplarıyla başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, kısa sürede toparlanarak çeyreğin bitimine iki dakikada eşitliği sağladı ve kalan sürede de öne geçerek periyodu16-15 önde kapattı. Karşılıklı sayı ve top kayıpları ile geçen ikinci çeyreği de Yeşil-Beyazlılar 36-33 önde bitirerek soyunma odasına gitti. Üçüncü periyoda etkili bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkardı ve bu çeyreği 66-52 gibi farklı bir skorla geçti. Dördüncü çeyrekte üstün oyununu sürdüren Yeşil-Beyazlılar farkı daha da açarak maçı 91-67 kazandı. Maçta, Diante Watkins 25 sayı, 11 asist, 5 ribaund, Özgür Şahin 12 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Mustafa Baki Görür 14 sayı (4/8 üçlük), 2 ribaund, Yesukan Onar 10 sayı (2/3 üçlük), 1 ribaund, Anthony Lee 10 sayı, 9 ribaund, 1 asist ile Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nda öne çıkan isimler oldu

21 Ara 2020 - 11:26 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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