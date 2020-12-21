Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı
Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 34-26 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 34-26 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Galibiyet serisine bir yenisini daha ekleyen Yeşil-Beyazlılar ligde 18 puan toplayarak liderlikteki yerini korumaya devam etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Mikail Yıldırım ise en skorer oyuncu oldu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı ligin 12. haftasında deplasmanda Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşacak.
Galibiyet serimiz devam ediyor
Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “Öncelikle bu başarı için hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Süper lig hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu maratonun sonunda kupayı kaldıran takım olacağız” dedi.
21 Ara 2020 - 11:28 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.