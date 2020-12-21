Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 34-26 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Galibiyet serisine bir yenisini daha ekleyen Yeşil-Beyazlılar ligde 18 puan toplayarak liderlikteki yerini korumaya devam etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Mikail Yıldırım ise en skorer oyuncu oldu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı ligin 12. haftasında deplasmanda Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşacak.

Galibiyet serimiz devam ediyor

Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “Öncelikle bu başarı için hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Süper lig hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu maratonun sonunda kupayı kaldıran takım olacağız” dedi.