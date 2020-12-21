Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Ara 2020 - 11:28 G: 21 Ara 2020 - 11:29

Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 34-26 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 34-26 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Galibiyet serisine bir yenisini daha ekleyen Yeşil-Beyazlılar ligde 18 puan toplayarak liderlikteki yerini korumaya devam etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Mikail Yıldırım ise en skorer oyuncu oldu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı ligin 12. haftasında deplasmanda Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşacak.

Galibiyet serimiz devam ediyor

Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “Öncelikle bu başarı için hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Süper lig hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu maratonun sonunda kupayı kaldıran takım olacağız” dedi.

21 Ara 2020 - 11:28 Ankara/ Mamak- Belediyeler

# MAMAK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti
Ankara Mamak Belediyesi araç filosuna 10 yeni araç dâhil etti mask
Ankara Mamak Belediyesi araç filosuna 10 yeni araç dâhil etti
Ankara Mamak yüzmenin merkezi oluyor mask
Ankara Mamak yüzmenin merkezi oluyor
Ankaralı kadın vekillerden kadınlara destek mask
Ankaralı kadın vekillerden kadınlara destek
Ankara Mamak Bebek Kütüphanesi’nde Ödünç Kitap Dönemi mask
Ankara Mamak Bebek Kütüphanesi’nde Ödünç Kitap Dönemi
Başkan Köse: ''Ankara’nın kalbi Mamak için çalışıyoruz'' mask
Başkan Köse: ''Ankara’nın kalbi Mamak için çalışıyoruz''
Ankara Mamak’a yirmi beşinci pazaryeri mask
Ankara Mamak’a yirmi beşinci pazaryeri
Ankara Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara çay ve çorba ikramı... mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara çay ve çorba ikramı...
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 75-90 mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 75-90 mağlup etti
Ankara Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor mask
Ankara Mamak Belediyesi, yatırımda hız kesmiyor
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti
Ankara Pursaklar Devlet Tiyatroları Perde Açmak İçin Gün Sayıyor mask
Ankara Pursaklar Devlet Tiyatroları Perde Açmak İçin Gün Sayıyor
Ankara Mamak Belediyesi araç filosuna 10 yeni araç dâhil etti mask
Ankara Mamak Belediyesi araç filosuna 10 yeni araç dâhil etti
Ankara Yenimahalle'de maske tasarım yarışmasının galipleri ödüllerini aldı mask
Ankara Yenimahalle'de maske tasarım yarışmasının galipleri ödüllerini aldı
Ankara Altındağ Belediyesi’nden taksici esnafına destek... mask
Ankara Altındağ Belediyesi’nden taksici esnafına destek...
Ankara Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor
Ankara Mamak yüzmenin merkezi oluyor mask
Ankara Mamak yüzmenin merkezi oluyor
Ankaralı kadın vekillerden kadınlara destek mask
Ankaralı kadın vekillerden kadınlara destek
Ankara Çankaya sokaktaki dostlar unutulmuyor mask
Ankara Çankaya sokaktaki dostlar unutulmuyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 91-67 mağlup etti
Ankara İtfaiyesi doğal afetlerde TAMGA ile iş birliği yapacak mask
Ankara İtfaiyesi doğal afetlerde TAMGA ile iş birliği yapacak
Ankara Pursaklar Devlet Tiyatroları Perde Açmak İçin Gün Sayıyor mask
Ankara Pursaklar Devlet Tiyatroları Perde Açmak İçin Gün Sayıyor
Ankara Büyükşehir evsel atık ilaçlar için eczanelerle iş birliği yapacak mask
Ankara Büyükşehir evsel atık ilaçlar için eczanelerle iş birliği yapacak
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti mask
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti
Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği mask
Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den su deposu desteği

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL