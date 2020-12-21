Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Ara 2020 - 14:16 G: 21 Ara 2020 - 14:17

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan aranan hükümlü olduğu tespit edildi

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü bir kişinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltınan alınan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Hükümlünün, operasyon yapılan evlerden birinde gizlendiği, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 litre el yapımı içki, 10 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki, 25 şişe sahte bandrollü içki, 10 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 3 bin 960 içi tütün dolu makaron, 3 bin yıllık altın varaklı el yazması Tevrat, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı. FETÖ/PDY firarisi hükümlü ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

21 Ara 2020 - 14:16 AA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında?
Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında?
Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı mask
Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü mask
Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel Yaşıyla Olay Oldu! Öykü Karayel Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel Yaşıyla Olay Oldu! Öykü Karayel Kimdir, Kaç Yaşında?
Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı mask
Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL