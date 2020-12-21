Turkcell'den gençlere özel paketler
Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon: "Yeni 'GNÇ Bana Göre' paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz"
Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı.
Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı. Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, yeni "GNÇ Bana Göre" paketleri ile gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.