Turkcell'den gençlere özel paketler

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı.

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı. Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, yeni "GNÇ Bana Göre" paketleri ile gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: