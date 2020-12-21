Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Ara 2020 - 14:18 G: 21 Ara 2020 - 14:19

Turkcell'den gençlere özel paketler

Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon: "Yeni 'GNÇ Bana Göre' paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz"

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı.

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hizmete sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yeni paketler hazırladı. Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen "GNÇ Gamer Ben", "GNÇ Sosyalleşen Ben" ve "GNÇ Net Ben" paketleri, bol bol GB sunarken, istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, yeni "GNÇ Bana Göre" paketleri ile gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

21 Ara 2020 - 14:18 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı mask
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Sefirin Kızı Dizisinin Yıldızı Neslihan Atagül Yaşıyla Olay Oldu! Neslihan Atagün Kimdir, Kaç Yaşında?
Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldızı Eda Ece Yaşıyla Olay Oldu! Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında?
Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı mask
Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü mask
Nevşehir'de 7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel Yaşıyla Olay Oldu! Öykü Karayel Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel Yaşıyla Olay Oldu! Öykü Karayel Kimdir, Kaç Yaşında?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL