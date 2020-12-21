Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis tahmin ediliyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.