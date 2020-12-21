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- 21 Ara 2020 - 14:21 G: 21 Ara 2020 - 14:22

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis tahmin ediliyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

21 Ara 2020 - 14:21 AA Ankara- Gündem

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