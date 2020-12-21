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- 21 Ara 2020 - 14:23 G: 21 Ara 2020 - 14:33

21 Aralık Pazartesi Yayın Akışı Açıklandı! Hangi Diziler Hangi Kanalda Olacak!

Pazartesi akşamlarının yayın akışı açıklandı! Birçok kanalda birbirinden farklı dizi ve filmler izleyenleri ile buluşuyor. Televizyon ekranların ekranlarında hangi dizi ve filmler yer alacak? ATV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT1, TV8, Show TV, Kanal 7 ve Beyaz TV ekranlarında Pazartesi akşamı hangi dizi ve filmlerin yer alacağını sizler için paylaştık!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

21 Aralık Pazartesi Yayın Akışı Açıklandı! Hangi Diziler Hangi Kanalda Olacak! Hangi dizinin ya da filmin yer alacağı açıklandı! Pazartesi akşamlarında ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, birçok kişi tarafından heyecanla beklenilen yapımların arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ATV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak Şansımı Seveyim isimli yerli sinema filmi yer alıyor. Pazartesi akşamlarının eğlenceli komedi filmi olarak ekranlara gelecek.

Pazartesi akşamı Kanal D yayın akışında yer alacak Recep İvedik 4 izleyenleri ile buluşacak. Başrolde Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncebay, Erkem Aral, Aziz Karakaya, Berna Üçkaleler, Serken Sağdıç, Caner Tanrıverdi, Gülşah Yanaş ve Halil İbrahim Yılmaz’ın yer aldığı Recep İvedik 4 filmi ekranlara geliyor. Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yer alacak!

21 Ara 2020 - 14:23 - Dizi Haberleri

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