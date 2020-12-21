Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Ara 2020 - 14:23

21 Aralık Pazartesi Yayın Akışı Açıklandı! Hangi Diziler Hangi Kanalda Olacak!

Pazartesi akşamlarının yayın akışı açıklandı! Birçok kanalda birbirinden farklı dizi ve filmler izleyenleri ile buluşuyor. Televizyon ekranların ekranlarında hangi dizi ve filmler yer alacak? ATV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT1, TV8, Show TV, Kanal 7 ve Beyaz TV ekranlarında Pazartesi akşamı hangi dizi ve filmlerin yer alacağını sizler için paylaştık!